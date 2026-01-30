CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertliler, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 15:51
Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, bir süredir Atalanta forması giyen Ademola Lookman için İtalyan ekibiyle temaslarını sürdürüyordu.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Transferle ilgili son gelişmeyi duyuran isimlerden biri olan Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Lookman transferini bitirmek üzere olduğunu aktardı.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Bir diğer İtalyan gazeteci Matteo Moretto ise sarı-lacivertlilerin bu transfer için bonuslar dahil 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Haberde, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu ile yıllık 7 milyon Euro maaş karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Hücumun her bölgesinde görev alabilen Lookman'ın transferi, kulüp tarihinin en yüksek bedelli hamlelerinden biri olmaya aday.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Bu sezon Atalanta formasıyla 19 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Hızı, bire birdeki etkinliği ve skora katkısıyla bilinen Lookman, Avrupa kulüplerinin de uzun süredir radarındaydı.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Nijeryalı yıldız, 2022 yazında 10,85 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'den Atalanta'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Lookman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
Chiellini'den flaş G.Saray yorumu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan takoz muhalefete tepki: "Vizyonsuzlar korosuna aldırmadık 30 bin kilometre yol yaptık"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
İşte Juventus'u bekleyen zorlu fikstür!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI İZLE | İstanbulspor-Hatayspor CANLI İZLE | İstanbulspor-Hatayspor 14:42
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! 14:41
Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu! Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu! 13:49
F.Bahçe'ye UEFA'dan dev gelir! F.Bahçe'ye UEFA'dan dev gelir! 13:49
CANLI | Lazio Genoa maçı CANLI | Lazio Genoa maçı 13:38
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 13:29
Daha Eski
Alcaraz’dan Avustralya Açık’ta destansı zafer! Alcaraz’dan Avustralya Açık’ta destansı zafer! 12:30
Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu 12:07
Micov'un hedefi eski kültürü geri getirmek Micov'un hedefi eski kültürü geri getirmek 11:55
F.Bahçe'den transfer açıklaması! F.Bahçe'den transfer açıklaması! 11:43
Juventus'u tanıyalım! Juventus'u tanıyalım! 11:41
Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani İstanbul'a geldi! 10:54