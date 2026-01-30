Fenerbahçe Ademola Lookman transferinde sona yaklaştı! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertliler, Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Bir diğer İtalyan gazeteci Matteo Moretto ise sarı-lacivertlilerin bu transfer için bonuslar dahil 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.
Haberde, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu ile yıllık 7 milyon Euro maaş karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Hücumun her bölgesinde görev alabilen Lookman'ın transferi, kulüp tarihinin en yüksek bedelli hamlelerinden biri olmaya aday.
Bu sezon Atalanta formasıyla 19 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Hızı, bire birdeki etkinliği ve skora katkısıyla bilinen Lookman, Avrupa kulüplerinin de uzun süredir radarındaydı.
Nijeryalı yıldız, 2022 yazında 10,85 milyon Euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'den Atalanta'ya transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Lookman'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
