Brezilyalı forvet, "Santos ve Cruzeiro'dan kimse benimle konuşmadı. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum. Birçok yerde mutlu olabilirim. Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmem var. Cruzeiro, Brezilya'nın en büyük üçüncü takımı. Santos'u çok seviyorum ama bir şeylerin olabilmesi için birçok faktörün çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.