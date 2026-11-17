Fenerbahçe'den Lukaku'nun yerine bomba transfer! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de girişimler hızlandı. İstenen performansı veremeyen Romelu Lukaku'nun yerine forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Brezilya'da buldu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Kış transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde önceliklerden biriyse forvet transferi...
Lukaku'dan memnun kalmayan Fenerbahçe, devre arasında forvet almayı planlıyor.
Hedefteki futbolculardan biri de 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa.
Cruzeiro, 30 yaşındaki Brezilyalı golcüyü Santos'a kiraladı.
1.78 boyundaki yıldız, aralıkta kulübüne dönecek.
Bu sezon Santos'ta 49 maça çıkan, 25 gol ve 11 asistlik katkı sağlayan Barbosa, kulübünden ayrılmak istiyor.
Cruzeiro ile anlaşması 2028'de bitecek olan tecrübeli futbolcunun değeri 4 milyon euro. Fenerbahçe devre arasında resmi adım atabilir.
"GELECEK YIL NE OLACAK BİLMİYORUM"
Gabigol geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Brezilyalı forvet, "Santos ve Cruzeiro'dan kimse benimle konuşmadı. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyorum. Birçok yerde mutlu olabilirim. Cruzeiro ile 2 yıllık sözleşmem var. Cruzeiro, Brezilya'nın en büyük üçüncü takımı. Santos'u çok seviyorum ama bir şeylerin olabilmesi için birçok faktörün çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ
Gabigol, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgiliYSE, "Şu anda olan tek şey menajerimin bazen beni arayıp ABD ya da Türkiye'ye transfer olma konusunda ilgi duyup duymadığımı sorması. 'Nasıl olur, tamam mı, hayır mı?" gibi sorular soruyor." ifadelerini kullandı.
Brezilya basını da 30 yaşındaki santrforun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığını ve Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'da oynama fikrine olumlu yaklaştığını yazmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.