Fenerbahçe Tarfin - ASVEL maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Fransa'nın LDLC ASVEL takımını sahasında konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor. EuroLeague'de oynadığı 11 maçta 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe, son karşılaşmasında Paris Basketball'a uzatmalarda 111-109 mağlup oldu. ASVEL ise Beşiktaş karşısında aldığı yenilginin ardından İstanbul deplasmanında kazanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Tarfin - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

FENERBAHÇE TARFİN - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe Tarfin - LDLC ASVEL karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı İspanya'dan Carlos Cortes ve Alberto Baena ile Litvanya'dan Saulius Racys yönetecek.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile LDLC ASVEL arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN'DE SON DURUM

EuroLeague'de geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden Fenerbahçe Tarfin, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Sarı-lacivertliler, son maçında deplasmanda Paris Basketball ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden mücadelede Fenerbahçe, rakibine 111-109 mağlup oldu. Paris Basketball karşısında Talen Horton-Tucker 32, Wade Baldwin IV 22, Marcus Bingham Jr. 14, Will Clyburn ve Shavon Shields 11'er, Trent Forrest ise 10 sayı kaydetti.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Sarı-lacivertli takımda LDLC ASVEL karşılaşması öncesinde sakatlıkları bulunan Nicolo Melli ve Braxton Key forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de iki oyuncunun tedavi süreçlerine ilişkin yeni bilgilendirmelerin ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE DE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de başarılı bir performans sergiliyor. Ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet alan sarı-lacivertliler, puan cetvelinin üçüncü sırasında bulunuyor. Fenerbahçe, son olarak Anadolu Efes'i sahasında 77-75 mağlup etti. Bu karşılaşmada Will Clyburn 13, Wade Baldwin IV 11, Dwight Powell ve Shane Larkin 10'ar sayıyla oynadı.

LDLC ASVEL'DE SON DURUM

Fransa temsilcisi LDLC ASVEL, EuroLeague'de oynadığı 11 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Ligde 15. sırada bulunan Fransız ekibi, son maçında Beşiktaş'ı ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ASVEL, rakibine 95-91 mağlup oldu. Bu karşılaşmada Tremont Waters 26, Both Gach ve Patty Mills 13'er sayı üretti.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇI CANLI SKOR EKRANI