Galatasaray'dan stadyum değişikliği duyurusu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın stat değişikliğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır.

Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli Yönetim Kurulu Üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."