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Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi ile ilgili transferde oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Süper Lig'den o ekibin Arjantinli yıldız için devreye girdiği öğrenildi. Icardi yeniden Türkiye'ye geri dönebilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2026 11:05
Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Mauro Icardi, Galatasaray'a 2022'nin yaz transfer döneminde PSG'den transfer olmuştu.

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Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

O dönem Arjantinli yıldızın transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Futbolcu kısa süre içerisinde kendisinden beklenen performansı gösterdi ve sarı-kırmızılılarda taraftarların büyük bir sevgisini kazanmayı başardı.

Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Icardi, Cimbom'da 4 kez Trendyol Süper Lig, 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez Süper Kupa'yı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Futbolcu, Galatasaray'daki özellikle ilk 2 sezonunda performansıyla büyük alkış aldı.

Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Icardi için sarı-kırmızılılardaki son 2 sezonu ise yaşadığı talihsiz sakatlıklarla geçti.

Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Geçirmiş olduğu sağlık sorunları nedeniyle eski performansına kavuşamayan futbolcu gözden düşerken Icardi ile 2026'nın yaz transfer döneminde yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Futbolcu, Cimbom'dan ayrılığının ardından henüz yeni bir takımla anlaşmadı. Icardi ile ilgili son olarak ise oldukça sürpriz bir gelişme söz konusu.

Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi'nin yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öne sürüldü.

Süper Lig ekibinden Mauro Icardi bombası! Transferde büyük sürpriz

Arjantinli golcü için Başakşehir'in ocak ayındaki en güçlü seçenek olduğu belirtilirken, yıldız futbolcunun da bu transfere oldukça sıcak baktığı ifade edildi.

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