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Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın tüm planlarını altüst etti. Sağ omzunda gerilme olduğu belirlenen yıldız eldiven, 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak kritik Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi? İşte Uğurcan Çakır'ın sakatlığında son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 16:11 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2026 16:15
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a kötü haber gelmişti.

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Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

SAĞ OMUZ EKLEMİNDE HAFİF GERİLME

Belçika karşılaşmasının ardından İzmir'de MR görüntülemesi yapılan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

TFF'nin açıklamasında, milli kalecinin sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildiği ve tedbir amaçlı olarak Fransa maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtilmişti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

SAMSUNSPOR MAÇINDA...

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisinin, Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giymesinin şüpheli olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

Uğurcan'ın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

SAKATLIK SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Uğurcan Çakır'ın yaşadığı sakatlıkla birlikte Galatasaray'da sakat oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Victor Osimhen ve Rafael Leao da sakatlıkları nedeniyle gündeme gelmişti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Uğurcan Çakır, 5 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?

Sağ omzunda ağrı hisseden ve yapılan kontrollerin ardından sakatlığının detayları belli olan deneyimli kalecinin, Samsunspor karşılaşmasında forma giymesi şüpheli.

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