Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi?
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın tüm planlarını altüst etti. Sağ omzunda gerilme olduğu belirlenen yıldız eldiven, 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak kritik Samsunspor karşılaşmasına yetişecek mi? İşte Uğurcan Çakır'ın sakatlığında son durum...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 16:11 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2026 16:15
SAĞ OMUZ EKLEMİNDE HAFİF GERİLME
SAMSUNSPOR MAÇINDA...
Galatasaray'ın deneyimli file bekçisinin, Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giymesinin şüpheli olduğu öğrenildi.
Uğurcan'ın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
SAKATLIK SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Uğurcan Çakır'ın yaşadığı sakatlıkla birlikte Galatasaray'da sakat oyuncu sayısı 3'e yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Victor Osimhen ve Rafael Leao da sakatlıkları nedeniyle gündeme gelmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta forma giyen Uğurcan Çakır, 5 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
Sağ omzunda ağrı hisseden ve yapılan kontrollerin ardından sakatlığının detayları belli olan deneyimli kalecinin, Samsunspor karşılaşmasında forma giymesi şüpheli.
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