Dubai Basketball - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa basketbolunun önemli organizasyonunda mücadele eden Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketball'a konuk oluyor. Son maçında Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup ederek moral bulan lacivert-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Dubai'deki Coca-Cola Arena'da oynanacak mücadele 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Dubai Basketball - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte maçın saati, yayın bilgileri ve canlı takip detayları...

DUBAI BASKETBALL - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak Dubai Basketball - Anadolu Efes karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Coca-Cola Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Anadolu Efes, deplasmanda galibiyet arayacak.

DUBAI BASKETBALL - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Dubai Basketball ile Anadolu Efes arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES'İN LİGDEKİ SON DURUMU

Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlı ekip, 12. hafta öncesinde 12. sırada bulunuyor. Anadolu Efes, ligdeki son maçında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Rakibini 103-91 mağlup eden temsilcimiz, Dubai Basketball deplasmanında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Dubai Basketball ise 11. haftada Olympiakos'a 101-72 mağlup oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, geride kalan 11 maçta 7 galibiyet ve 4 yenilgi alarak 9. sırada yer alıyor.

⚡ EuroLeague 12. Hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Dubai Basketball ile karşılaşacağız. #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/6d0a2zArc0 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 16, 2026

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 925. MAÇINA ÇIKIYOR

Dubai Basketball karşılaşması Anadolu Efes açısından tarihi bir önem de taşıyor. Lacivert-beyazlı ekip, bu mücadeleyle Avrupa kupalarında 925. kez sahne alacak. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 924 karşılaşmada 511 galibiyet ve 413 mağlubiyet yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği EuroLeague'de ise 677. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda geride kalan 676 karşılaşmada 354 galibiyet elde ederken 322 kez mağlup oldu.

DUBAI BASKETBALL İLE ANADOLU EFES ARASINDAKİ MAÇLAR

Dubai Basketball ile Anadolu Efes, ilk kez geçen sezon karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan ilk iki mücadelede taraflar birer galibiyet elde etti. Böylece rekabette eşitlik bulunuyor. Anadolu Efes, Dubai deplasmanında kazanarak rakibi karşısındaki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.

DUBAI BASKETBALL - ANADOLU EFES MAÇI CANLI SKOR EKRANI