Galatasaray'da Okan Buruk'tan Samsunspor maçı öncesi flaş karar!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan flaş karar geldi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 09:32
Cimbom milli aranın ardından sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılarak zirvede hata yapmak istemiyor.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'tan oldukça flaş bir karar geldi.
Sakatlıktan kurtulan ve milli arayı da İstanbul'da sıkı bir çalışma ile geçiren Wilfried Singo, Samsunspor maçında oynamaya hazırlanıyor.
Roland Sallai'nin Macaristan Milli Takımı'na gitmesi nedeniyle oyuncusunu dinlendirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk, Singo'ya şans vermeye hazırlanıyor.
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