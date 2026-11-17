Galatasaraylılar merak ediyordu! İşte RAMS Park'ın zemininin son hali
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Cimbom rakibiyle kendi stadındaki bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda bu mücadelenin hazırlıkları sürerken RAMS Park'ta zemin için bakım çalışmaları devam ediyor. RAMS Park'ın son durumu ise havadan görüntülendi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 10:17
RAMS Park'taki zemin sorunu nedeniyle mücadelenin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.
RAMS Park'ta zemin çalışmaları devam ederken stadyumdaki son durum ise havadan görüntülendi.
Galatasaray'da Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Amedspor maçının bitimi ve milli aranın başlangıcıyla birlikte, RAMS Park'ın zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye sokulmuştu.
Sabah'ın derlediği habere göre; Saha bakım ekibinin gece-gündüz aralıksız olarak çalışarak yenileme işlemlerini sürdürdüğü stadyumda çalışmalar devam ediyor.
Havadan görüntülenen stadın zemininde, bir yarı sahanın tamamına çim büyütme lambaları konumlandırıldığı, stadın çatı kısmında da ekiplerin çalıştığı görüldü.
Sarı-kırmızılı camiadaki zemin bakım işlemleri; futbol kamuoyunda oldukça yakından dikkatle takip ediliyor.
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