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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'den transfer ettiği Romelu Lukaku ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İki kulübün Belçikalı golcüye talip olduğu ve ocak ayında girişimde bulunabilecekleri öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 18:19
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklemediği puan kayıpları yaşayarak zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Sarı-lacivertliler, 8 yıl aradan sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kadrosunu 5 takviyeyle güçlendirdi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Romelu Lukaku oldu.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen tecrübeli santrforu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Fenerbahçe, 33 yaşındaki forvetle ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Sarı-lacivertli takıma transferiyle büyük ses getiren Lukaku, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Deneyimli golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

Sarı-lacivertli takımdaki performansıyla henüz istenen performansı sergileyemeyen Lukaku ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

MLS'TEN 2 TALİP

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya MLS ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın talip olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

İki kulübün ocak ayında transfer girişiminde bulunabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...

ABD ekiplerinin transfer için şartları zorlayabileceği ifade edildi.

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