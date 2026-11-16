Deneyimli golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı-lacivertli takımdaki performansıyla henüz istenen performansı sergileyemeyen Lukaku ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.