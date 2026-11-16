Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık iddiası! Lukaku'nun yeni adresi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'den transfer ettiği Romelu Lukaku ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İki kulübün Belçikalı golcüye talip olduğu ve ocak ayında girişimde bulunabilecekleri öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 18:19
Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen tecrübeli santrforu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki forvetle ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli takıma transferiyle büyük ses getiren Lukaku, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Deneyimli golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertli takımdaki performansıyla henüz istenen performansı sergileyemeyen Lukaku ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
MLS'TEN 2 TALİP
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya MLS ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın talip olduğu öne sürüldü.
İki kulübün ocak ayında transfer girişiminde bulunabileceği belirtildi.
30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
ABD ekiplerinin transfer için şartları zorlayabileceği ifade edildi.
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