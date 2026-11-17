Galatasaray'dan Bilal El Khannouss operasyonu! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayı için kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Bundesliga ekibi Stuttgart'a forma giyen Faslı yıldız Bilal El Khannouss ile ilgilendiği yazıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde öncelikli olarak stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Hücumcu orta saha ve kanat pozisyonları için gündeme gelen ilk oyuncu ise Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss oldu.
Africafoot'un haberine göre Cimbom, 22 yaşındaki 10 numara için girişim yapıyor.
Sol kanat ve merkez orta sahada da oynayabilen Khannouss'ın değeri 35 milyon Euro.
Yıllık 2 milyon 800 bin euro alan Faslı için Stuttgart 40 milyon Euro istiyor.
"SADECE GALATASARAY'DA OYNARIM"
Bilal El Khannouss, Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadığı maç sonrası çarpıcı bir açıklama yapmıştı.
Faslı yıldız, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "İnşallah beni Türkiye'de görürsünüz. Ama şunu söylemeliyim: Sadece Galatasaray'da oynarım" ifadelerini kullanmıştı.
Bilal El Khannouss, bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol attı.
22 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
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