Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği maçın biletleri bugün saat 12.00'de satışa sunulacak. 26 Kasım Perşembe saat 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bir kişi en fazla 5 bilet alabilecek. Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak. tkt.ge sitesi ile Tüpraş Stadı gişelerinden satılacak biletlerin fiyatları 25 dolar (65 lari) ile 125 dolar (320 lari) arasında değişiyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği maçın biletleri bugün saat 12.00'de satışa sunulacak. 26 Kasım Perşembe saat 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bir kişi en fazla 5 bilet alabilecek. Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak. tkt.ge sitesi ile Tüpraş Stadı gişelerinden satılacak biletlerin fiyatları 25 dolar (65 lari) ile 125 dolar (320 lari) arasında değişiyor.