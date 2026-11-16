İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan'ın forma şansı nedeniyle sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddia edilmişti. 36 yaşındaki futbolcu, takımdaki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 20:19
Tecrübeli futbolcunun forma şansı bulamadığı için sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Deneyimli orta saha oyuncusu, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından kendisine sorulan "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunua "Oynamıyorum ki neden hazır olayım?" yanıtını vererek gündem olmuştu.
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen İlkay Gündoğan, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sky DE'ye konuşan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı.
İlkay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"AZ OYNAYAN YA DA HİÇ OYNAMAYAN TAMAMEN MUTLU OLMAZ"
"Profesyonel futbolda gerçekçi olmak gerekiyor. Az oynayan ya da hiç forma şansı bulamayan hiç kimse tamamen mutlu olamaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarılı seriden dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."
GALATASARAY'DAKİ ROLÜ HAKKINDA
"Almanya, İngiltere ve İspanya'da geçirdiğim yılların ardından tecrübelerimi aktarmak için buraya geldim. Ancak profesyonel bir futbolcu olarak böyle dönemlerde yapılacak tek şey profesyonelliğini korumak ve takımın başarısını sürdürmesi için her gün antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmak."
"AYRILMAK GÜNDEMİMDE DEĞİL"
"Kış transfer döneminde ayrılmak şu anda benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum."
"GELECEK YAZDAN SONRA DA OYNAMAK İSTİYORUM"
"Gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğimi şimdiden açıkça söyleyebilirim. Kendimi son derece formda hissediyorum. Yeniden fırsat bulduğumda hazır olacağım. Geri kalan her şey benim kontrolümde değil."
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