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İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan'ın forma şansı nedeniyle sarı-kırmızılılardan ayrılacağı iddia edilmişti. 36 yaşındaki futbolcu, takımdaki geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 20:19
İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'de milli araya lider giren Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar başladı.

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İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Ocak ayında eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden birisi de İlkay Gündoğan...

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Tecrübeli futbolcunun forma şansı bulamadığı için sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Deneyimli orta saha oyuncusu, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından kendisine sorulan "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunua "Oynamıyorum ki neden hazır olayım?" yanıtını vererek gündem olmuştu.

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen İlkay Gündoğan, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sky DE'ye konuşan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı.

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

İlkay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"AZ OYNAYAN YA DA HİÇ OYNAMAYAN TAMAMEN MUTLU OLMAZ"

"Profesyonel futbolda gerçekçi olmak gerekiyor. Az oynayan ya da hiç forma şansı bulamayan hiç kimse tamamen mutlu olamaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarılı seriden dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

GALATASARAY'DAKİ ROLÜ HAKKINDA

"Almanya, İngiltere ve İspanya'da geçirdiğim yılların ardından tecrübelerimi aktarmak için buraya geldim. Ancak profesyonel bir futbolcu olarak böyle dönemlerde yapılacak tek şey profesyonelliğini korumak ve takımın başarısını sürdürmesi için her gün antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmak."

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"AYRILMAK GÜNDEMİMDE DEĞİL"

"Kış transfer döneminde ayrılmak şu anda benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum."

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"GELECEK YAZDAN SONRA DA OYNAMAK İSTİYORUM"

"Gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğimi şimdiden açıkça söyleyebilirim. Kendimi son derece formda hissediyorum. Yeniden fırsat bulduğumda hazır olacağım. Geri kalan her şey benim kontrolümde değil."

İlkay Gündoğan transfer kararını açıkladı! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

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