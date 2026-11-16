Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi ortaya çıkan o sorun, teknik direktör Emre Belözoğlu'nu bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 15:07
Fenerbahçe zorlu rakibini yenerek Süper Lig'de çıkışa geçmek isterken takımdaki o sorun, teknik direktör Emre Belözoğlu'nu bir hayli düşündürüyor.
Sarı-lacivertlilerde savunmadaki eksiklikler teknik heyetin canını sıkıyor.
Devreyi kapatan Oosterwolde'nin yanı sıra Ake'nin de sakatlığı nüksetti.
Brown'ın da kırmızı kart cezası devam ediyor.
3 oyuncu da zorlu Kocaelispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
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