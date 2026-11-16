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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi ortaya çıkan o sorun, teknik direktör Emre Belözoğlu'nu bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 15:07
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

Fenerbahçe milli ara öncesinde deplasmanda Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelmişti.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

Kanarya bu mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

Sarı-lacivertliler milli aranın ardından deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

Fenerbahçe zorlu rakibini yenerek Süper Lig'de çıkışa geçmek isterken takımdaki o sorun, teknik direktör Emre Belözoğlu'nu bir hayli düşündürüyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

Sarı-lacivertlilerde savunmadaki eksiklikler teknik heyetin canını sıkıyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

Devreyi kapatan Oosterwolde'nin yanı sıra Ake'nin de sakatlığı nüksetti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

Brown'ın da kırmızı kart cezası devam ediyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu düşündüren sorun!

3 oyuncu da zorlu Kocaelispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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