UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Fransız futbolcu Robert Pires yaptı. Galatasaray'ın bu turdaki rakibi İtalyan ekibi Juventus oldu. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP ve Manchester City ile eşleşecek.
Son 16 play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:
Galatasaray - Juventus
Bodo Glimt - Inter
Monaco - Paris Saint-Germaine
Karabağ - Newcastle United
Club Brugge - Atletico Madrid
Borussia Dortmund - Atalanta
Olympiacos - Bayer Leverkusen