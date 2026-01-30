CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbulspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan İstanbulspor Hatayspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sporseverler, karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 14:42
İstanbulspor-Hataysor maçı canlı izle

TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, hakem bilgileri ve stadyum detayları da merak edilirken, karşılaşmanın lig sıralamasına etkisi büyük önem taşıyor.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig İstanbulspor-Hatayspor maçı bugün saat 20:00'de oynanacak.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Hatayspor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

İstanbulspor maç günü paylaşımı

Hatayspor maç günü paylaşımı

