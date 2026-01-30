İstanbulspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

İstanbulspor-Hataysor maçı canlı izle

TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, hakem bilgileri ve stadyum detayları da merak edilirken, karşılaşmanın lig sıralamasına etkisi büyük önem taşıyor.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig İstanbulspor-Hatayspor maçı bugün saat 20:00'de oynanacak.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Hatayspor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

İstanbulspor maç günü paylaşımı

𝐈̇𝐒𝐓𝐀𝐍𝐁𝐔𝐋𝐒𝐏𝐎𝐑'𝐔𝐍 𝐌𝐀𝐂̧𝐈 𝐕𝐀𝐑!👉🏻 Atakaş Hatayspor🕰️ 𝟐𝟎:𝟎𝟎📍 𝑵𝒆𝒄𝒎𝒊 𝑲𝒂𝒅𝒊𝒐𝒈𝒍𝒖 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒚𝒖𝒎𝒖 pic.twitter.com/xj8xYO7s9c — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) January 30, 2026

Hatayspor maç günü paylaşımı