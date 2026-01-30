Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi play-off’taki rakibi Nottingam Forest!

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 15:58
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu kura çekimi, eski milli futbolcu İlhan Mansız'ın da katılımıyla İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibiyle eşleşti. Sarı-lacivertli takım, ilk maçını 19 Şubat'ta sahasında, rövanşı ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, bu turda Nottingham Forest'ı elemesi halinde son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.

Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Fenerbahçe - Nottingham Forest (İngiltere)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)

Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

PAOK (Yunanistan) - Celta Vigo (İspanya)

Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
