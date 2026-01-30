İşte Juventus'u bekleyen zorlu fikstür! Galatasaray avantaj sağlayabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekiminde UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti'ye Fransız efsane futbolcu Robert Pires eşlik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselirken, 9-24'üncü sıradaki ekipler play-off turunda bir üst tur için mücadele edecek.