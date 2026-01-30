İşte Juventus'u bekleyen zorlu fikstür! Galatasaray avantaj sağlayabilir

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile eşleşti. Gerçekleşen kura sonrası İtalyan devinin Galatasaray ile oynayacağı maçlar sırasında çıkacağı zorlu karşılaşmalar dikkat çekti. Sarı kırmızılılar, rakibinin yoğun fikstürünü avantaja çevirebilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 15:38 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 15:57
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekiminde UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti'ye Fransız efsane futbolcu Robert Pires eşlik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselirken, 9-24'üncü sıradaki ekipler play-off turunda bir üst tur için mücadele edecek.

Lig etabını 20'nci sırada tamamlayan Galatasaray'ın rakibi İtalyan temsilcisi Juventus oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, Juventus karşısındaki ilk maçını sahasında oynayacak.

İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.

JUVENTUS'U ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR!

Öte yandan Galatasaray'ın rakibi Juventus'u bu süreçte zorlu bir fikstür bekliyor.

İtalyan ekibi Galatasaray'a konuk olacağı ilk maç öncesinde 15 Şubat Pazar günü ligde Inter deplasmanına gidecek.

Juventus, Galatasaray ile kozlarını paylaşacağı ilk maçın ardından sahasında 22 Şubat Pazar günü Como'yu ağırlayacak.

İtalyan devi, Galatasaray'ı konuk edeceği rövanş müsabakasının ardından ise 1 Mart Pazar günü Roma deplasmanına çıkacak.

