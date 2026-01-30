CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, gerçekleşen kuranın ardından Juventus ile eşleşti. İtalyan devinin CEO'su Damien Comolli ise Galatasaray kurasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 16:46
Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti.

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

Temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi İtalya Serie A takımlarından Juventus oldu.

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

Kura sonrası Juventus CEO'su Damien Comolli, siyah-beyazlıların resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

Kurayı değerlendiren Comolli, "Kura çekiminden önce rakip kim olursa olsun zorlu bir maç olacağını biliyorduk."

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

"İstanbul'a gitmek heyecan verici olacak, stadyumda inanılmaz bir atmosfer bulacağız."

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

"Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, turnuvayı iyi tanıyan ve Juventus'u da iyi bilen oyuncularla karşılaşacağız."

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

"Çok çekişmeli bir maç olacak."

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

"İkinci maçı evimizde oynamaktan mutluyuz ve bence açık bir favori yok."

Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!

"İki heyecan verici maç olacak." ifadelerini kullandı.

