Juventus CEO'su Damien Comolli'den Galatasaray sözleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray, gerçekleşen kuranın ardından Juventus ile eşleşti. İtalyan devinin CEO'su Damien Comolli ise Galatasaray kurasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 16:46
Kurayı değerlendiren Comolli, "Kura çekiminden önce rakip kim olursa olsun zorlu bir maç olacağını biliyorduk."
"İstanbul'a gitmek heyecan verici olacak, stadyumda inanılmaz bir atmosfer bulacağız."
"Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlara alışkın, turnuvayı iyi tanıyan ve Juventus'u da iyi bilen oyuncularla karşılaşacağız."
"Çok çekişmeli bir maç olacak."
"İkinci maçı evimizde oynamaktan mutluyuz ve bence açık bir favori yok."
"İki heyecan verici maç olacak." ifadelerini kullandı.
