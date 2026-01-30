Fenerbahçe'de Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Fenerbahçe Kulübü, futbolcularından Emir Ortakaya'nın Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu. Oyuncunun kalıcı transferi konusunda da Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.