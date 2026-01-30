Beşiktaş'ta Kristjan Asllani sağlık kontrolünden geçti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut orta saha Kristjan Asllani, sağlık kontrolünden geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 16:06
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Kristjan Asllani, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Asllani; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

