Beşiktaş'ta Kristjan Asllani sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Kristjan Asllani, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Asllani; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.