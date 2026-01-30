Chibuike Nwaiwu: Futbol böyle bir oyun

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekipte Chibuike Nwaiwu, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Ara transfer döneminde Trabzonspor'a imza atan Nijeryalı futbolcu, "Futbol böyle bir oyun. 3 sonuca da açık. 3 puana aslında çok yakındık. 3 puanı alabilmek için her şeyi de yaptık ama bugün maalesef olmadı." ifadelerini kullandı.