Chibuike Nwaiwu: Futbol böyle bir oyun

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekipte Chibuike Nwaiwu, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Ara transfer döneminde Trabzonspor'a imza atan Nijeryalı futbolcu, "Futbol böyle bir oyun. 3 sonuca da açık. 3 puana aslında çok yakındık. 3 puanı alabilmek için her şeyi de yaptık ama bugün maalesef olmadı." ifadelerini kullandı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.