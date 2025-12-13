Maskeli Rafa İdmanda

Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Geçen hafta idmanlara dönen Rafa Silva'nın antrenmandaki maskeli görüntüsü dikkat çekti. Portekizli yıldız, G.Antep maçının kadrosuna alınmamıştı. Sergen Yalçın'ın, derbide eksiklerin de etkisiyle Rafa'yı kadroya alması bekleniyor.
Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Geçen hafta idmanlara dönen Rafa Silva'nın antrenmandaki maskeli görüntüsü dikkat çekti. Portekizli yıldız, G.Antep maçının kadrosuna alınmamıştı. Sergen Yalçın'ın, derbide eksiklerin de etkisiyle Rafa'yı kadroya alması bekleniyor.