Beşiktaş'tan transferde Filip Jorgensen sürprizi!

Beşiktaş'tan transferde Filip Jorgensen sürprizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak devre arasında kaleci takviyesi konusunda gündemine gelen isim İngiliz ekibi Chelsea'de görev yapan Danimarkalı eldiven Filip Jorgensen oldu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş'tan transferde Filip Jorgensen sürprizi!

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, ara transferde takıma önemli takviyeler yapacak. Siyah-beyazlı idareciler, teknik patron Sergen Yalçın'ın sunduğu rapor üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Tecrübeli çalıştırıcının isteklerini dikkate alan yönetim, kış transfer penceresini oldukça yoğun geçirmeye hazırlanıyor. Bu anlamda siyah-beyazlı yönetim, kale mevkisini güçlendirmek adına arayışlarına hız verdi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimlerden birinin Filip Jorgensen. Teknik heyetin raporu ve gelecek vizyonu doğrultusunda hareket eden yönetimin, potansiyeli yüksek olan file bekçisini kadroya katarak kale rotasyonunu güçlendirmeyi ve bu bölgeyi uzun vadeli olarak sağlama almayı hedeflediği aktarılıyor. 23 yaşındaki file bekçisi İspanyol ekibi Villarreal ve B takımında forma giyerken, şimdilerde İngiliz devi Chelsea'de görev alıyor.

KUPA KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKİYOR

23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi kariyerinde 20/21 sezonunda Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. 24/24 sezonunda ise Chelsea ile Konferans Ligi Kupası'nı kaldırmanın mutluluğunu yaşadı. Yazın düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea kazanırken Jorgensen takımı ile beraber bu kupayı da kaldırdı.

