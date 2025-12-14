Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral'dan Beşiktaş'a yanıt: Herkes haddini bilsin!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan zorlu derbide Trabzonspor, Akyazı'da ağırladığı Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası bordo mavili kulübün başkan yardımcısı Taner Saral bir açıklama yaptı ve Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

"Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!" diyen Saral, "Tekrar ediyoruz! Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!" ifadelerini kullandı.

İşte Taner Saral'ın açıklamasının tamamı:

Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz!

Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir!

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır.

Herkes bilsin ki;

Trabzon'da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır.

Açıkça uyarıyoruz;

Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız!

Tekrar ediyoruz!

Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim!