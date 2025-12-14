Fenerbahçe Beko uzatmalarda Anadolu Efes'i mağlup etti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Anadolu Efes'i uzatmalara giden maçta 97-94 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i normal süresi 83-83 eşitlikle biten maçın uzatma dakikalarında 97-94 yendi.

Lacivert-beyazlılarda başantrenörlük görevine getirilen Pablo Laso ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde ise başantrenör Sarunas Jasikevicius, eşinin babasının vefatı nedeniyle takımın başında yer alamadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasında iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. İlk 5 dakikayı 17-12 önde geçen sarı-lacivertliler, ilk periyodu 27-15 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan konuk ekip, 5-0'lık seriyle 12. dakikada farkı 7 sayıya çekti: 27-20. Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle 14. dakikada ilk sayılarını bulan Fenerbahçe Beko, oyunun hakimiyetini ise sağlayamadı. Şehmus Hazer önderliğinde üst üste basketler bulan Anadolu Efes, 19. dakikada farkı 2 sayıya kadar (41-39) indirse de soyunma odasına sarı-lacivertlilerin 47-39 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda savunma sertliğini artıran ve hızlı hücumlarda etkili olan Anadolu Efes, 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 64-61. Çeyreğin bitimine 55 saniye kala Şehmus Hazer'in üçlüğüyle beraberliği yakalayan (66-66) lacivert-beyazlılar 23 saniye kala yine Şehmus ile maçta ilk kez öne geçti: 66-67. Colson ile rakibine cevap veren sarı-lacivertliler, final periyoduna 69-67 üstün girdi.

Oldukça çekişmeli geçen final periyodunda son 5 dakikaya 78-76 ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte son 2 dakikaya da sarı-lacivertliler 1 farklı (81-80) önde girdi. Anadolu Efes, Şehmus'un üçlüğüyle 45 saniye kala beraberliği (83-83) yakalarken, Fenerbahçe Beko, hücumundan boş döndü. Son hücumda Anadolu Efes de sayı bulamadı ve normal süre 83-83 eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde Melli önderliğinde etkili olan Fenerbahçe Beko, son 5 saniyeye 95-94 üstün girdi. Sarı-lacivertliler, son hücumda hata yapmadı ve parkeden 97-94 galip ayrıldı.

