Fenerbahçe'nin hayali Alexander Sörloth! İşte transfer planı

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk transfer dönemini yaşamaya hazırlanan Saadettin Saran, ilk icraatını çok önemli bir isimle gerçekleştirmek istiyor: Alexander Sörloth. A.Madrid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu ile golcü sorununu çözmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Norveçli yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Daha önce ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve gol krallığı yaşayan Sörloth'un ülke futbolunu çok yakından tanıması da yönetimi bu tercih üzerinde tutuyor.