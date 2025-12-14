CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin hayali Alexander Sörloth! İşte transfer planı

Fenerbahçe'nin hayali Alexander Sörloth! İşte transfer planı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem Alexander Sörloth... Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı lacivertli yönetimin transfer planı belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin hayali Alexander Sörloth! İşte transfer planı

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk transfer dönemini yaşamaya hazırlanan Saadettin Saran, ilk icraatını çok önemli bir isimle gerçekleştirmek istiyor: Alexander Sörloth. A.Madrid forması giyen 30 yaşındaki futbolcu ile golcü sorununu çözmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Norveçli yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Fenerbahçe'nin hayali Alexander Sörloth! İşte transfer planı

Daha önce ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve gol krallığı yaşayan Sörloth'un ülke futbolunu çok yakından tanıması da yönetimi bu tercih üzerinde tutuyor.

Fenerbahçe'nin hayali Alexander Sörloth! İşte transfer planı

BAŞKAN SARAN'IN HAYALİ


Yaklaşık 1.5 sene önce Villarreal'den 32 milyon euro karşılığında Atletico'nun yolunu tutan Sörloth için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak olan yönetim, piyasa değeri olan 20 milyon euro'yu ödemeye hazır bir durumda. İspanyol ekibinde hamle oyuncusu olarak görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun tutumu transferi belirleyecek.

Fenerbahçe'nin hayali Alexander Sörloth! İşte transfer planı

Daha önce Türkiye'ye dönmeyi kabul etmeyen Sörloth'u bu kez ikna etmeye çalışacak olan Başkan Saran ve ekibi, gelecekle ilgili projelerle futbolcunun aklına girmeye çalışacak.

Fenerbahçe'nin hayali Alexander Sörloth! İşte transfer planı

8 MİLYON EURO KAZANIYOR


Norveçli futbolcu Atletico Madrid'de bonus ve vergiler dahil 8.2 milyon euro kazanıyor. Oyuncuyu ikna etmek için Sörloth'a kazandığı ücretin daha yükseğini teklif edecek olan sarı-lacivertliler senelik çift hanelere çıkacak. Sörloth için şuanda en ciddi talip olarak F.Bahçe yer alıyor.

F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
G.Saray'dan Salah'a teklifi!
DİĞER
Süper Lig devi, Mohamed Salah'a servet ödeyecek! Bonservisi ve maaşı belli oldu...
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
F.Bahçe o yıldızı böyle ikna edecek!
Kartal'a Cezayirli sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 00:51
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 00:42
Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:42
Daha Eski
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu 00:42
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 00:42
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 00:42
Kayseri'de gol sesi çıkmadı! Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 00:42
Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! 00:42
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! 00:41