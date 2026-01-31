CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş transfer sözleri!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş transfer sözleri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 22:38
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş transfer sözleri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oldukça kritik olan maçta sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"STADYUMDA ÇOK CİDDİ KAOS ORTAMI VARDI"

"Zor, oyunlar zor. Maçları kazanmak çok zor. Kötü başladığımızı düşünmüyorum, enerjik başladık. Rakip kaleye gelmediği anda kontradan gol yedik. Gole rağmen karakter gösterdi oyuncularım, düşmediler. Sonra golü bulduk. İyi mücadele ettik. Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda. Bu da takımı etkiliyor doğal olarak. Ona rağmen, her şeye rağmen kazanmak güzeldir, herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz. Oyuncularım da mutlular. Daha iyi mücadelelerle, oyunlarla sezonu bitirmek istiyoruz."

"BİZE OLUNCA KIRMIZI, RAKİBE OLUNCA SARI"

"Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var, Cengiz ve Mustafa gibi. Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60-70'e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde, golün gelmesi normal. Son 10-15 dakika atıldık. Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. RAkip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum."

"2-3 OYUNCU İNDİREBİLİRİZ"

"Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaalterini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde santrfor göndermez, biz gönderiyoruz kulüp menfaati için. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız."

"ORKUN YAVAŞ YAVAŞ ALIŞIYOR"

"Orkun için de zor. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu. Türkiye'deki şartlar bambaşka. Avrupa'daki şartlarla, bizim görüşümüz hiç bağdaşmıyor. Yavaş yavaş alışıyor Orkun, bence ortamı anlıyor. Beşiktaş camiasını da sahipleniyor. Gelecek zamanlarda daha da çok sahiplenecek."

G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Dürzilerden Süveyda’da ayrılıkçı provokasyon: Netanyahu posterleri dikkat çekti
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı
Göz-Göz evinde hata yapmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cerny: Galibiyet galibiyettir! Cerny: Galibiyet galibiyettir! 22:19
Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı 22:11
Liverpool-Newcastle United maçı tüm detayları! Liverpool-Newcastle United maçı tüm detayları! 22:08
Monaco-Rennes maçı detayları! Monaco-Rennes maçı detayları! 21:50
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 21:45
Beşiktaş'a El Bilal Toure şoku! Beşiktaş'a El Bilal Toure şoku! 21:33
Daha Eski
Bodrum evinde Serik'i rahat yendi! Bodrum evinde Serik'i rahat yendi! 21:13
Lorient-Nantes maç bilgileri! Lorient-Nantes maç bilgileri! 21:11
Paul George'a 25 maç men! Paul George'a 25 maç men! 20:45
Oğuz Uyar rekor kırarak şampiyon oldu! Oğuz Uyar rekor kırarak şampiyon oldu! 20:43
Lookman'da son dakika! Transfer görüşmeleri nedeniyle... Lookman'da son dakika! Transfer görüşmeleri nedeniyle... 20:33
Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı! Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı! 20:10