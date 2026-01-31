Fenerbahçe'den Kante'nin transferi için takas teklifi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transferini çok istediği N'Golo Kante ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Fransız yıldızın transferini tamamlamak için büyük bir fedakarlığa hazır olduğunu ünlü gazeteci duyurdu. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:13
Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin bu transfer için Fransız ekibine 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, performansa bağlı 3 milyon Euro bonus maddesi de yer alıyor.
Ademola Lookman transferi için de hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşan sarı-lacivertliler, banka teminatı ve ödeme planı nedeniyle henüz bu transfere nokta koyamadı.
Fenerbahçe'nin bu iki ismin yanı sıra N'Golo Kante için de girişimlerini sürdürüyor.
Fransız orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad ile bonservis konusunu çözmek için görüşmelerine devam ediyor.
Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merakla beklenirken, tecrübeli oyuncunun transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.
KANTE İÇİN TAKAS TEKLİFİ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için takas formülü önerdiğini söyledi.
Kendi YouTube kanalında konuşan Romano, "Fenerbahçe, N'Golo Kante için Al Ittihad ile görüşmeye devam ediyor, görüşmeler takas formülü dahil her yolu deneyerek anlaşmaya varmak üzerine kurulu. Fransız oyuncuyla anlaşma sağlandı, şu an kulüp tarafını ikna etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
