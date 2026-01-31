CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI İZLE | Wolverhampton-Bournemouth maç saati ve canlı yayın kanalı!

CANLI İZLE | Wolverhampton-Bournemouth maç saati ve canlı yayın kanalı!

Premier Lig’in 24. haftasında Wolverhampton, kendi sahasında Bournemouth’u konuk ediyor. Topladığı 8 puanla ligin son sırasında yer alan ve küme düşme hattının 17 puan uzağında kalan ev sahibi, sezonun geri kalanında mucizevi bir geri dönüşün temelini atmak adına galibiyet arıyor. Diğer tarafta, 30 puanla 13. sırada bulunan ve geçtiğimiz haftalarda Liverpool ile Tottenham karşısında aldığı sürpriz galibiyetlerle dikkat çeken Bournemouth ise, Andoni Iraola yönetimindeki 100. Premier Lig maçında deplasman şanssızlığını kırarak 3 puanı hedefliyor. İşte Wolverhampton-Bournemouth maçının detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:26
CANLI İZLE | Wolverhampton-Bournemouth maç saati ve canlı yayın kanalı!

Wolverhampton-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Molineux Stadyumu'ndaki Wolverhampton-Bournemouth mücadelesi, kağıt üzerinde favorisi net görünse de iki ekibin de içinde bulunduğu farklı psikolojik durumlar nedeniyle sürprizlere gebe bir atmosfer vaat ediyor. Ev sahibi ekip, ligde kalma umutlarının matematiksel olarak azaldığı bu dönemde taraftarı önünde prestij ve direnç göstermek adına sahaya çıkarken, savunma hattındaki önemli eksikliklerin yarattığı boşluğu kolektif bir yardımlaşma ile kapatmaya çalışacak. Konuk ekip ise, sezon genelindeki başarılı performansını deplasman maçlarına yansıtmakta zorlanmasına rağmen, son haftalarda dev rakiplerine karşı sergilediği inatçı futbolu bu kez ligin sonuncusuna karşı bir dominasyona dönüştürmek niyetinde. Özellikle maçın son bölümlerinde artan temposuyla bilinen deplasman ekibi, ev sahibinin maçın ilerleyen dakikalarında düşen konsantrasyonunu değerlendirerek sonuca gitmeyi planlıyor. Peki Wolverhampton-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton-Bournemouth maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Molineux Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Wolverhampton-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Wolverhampton-Bournemouth mücaelesi, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Arokodare

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Jimenez, Kroupi, Adli; Evanilson

ASpor CANLI YAYIN

Sidiki Cherif imza için geliyor!
F.Bahçe'den Kante için takas teklifi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leeds United-Arsenal maç bilgileri! Leeds United-Arsenal maç bilgileri! 18:18
Çorum sahasında tek attı! Çorum sahasında tek attı! 18:16
F.Bahçe'den Kante için takas teklifi! F.Bahçe'den Kante için takas teklifi! 18:13
Brighton-Everton maç bilgileri! Brighton-Everton maç bilgileri! 18:08
Sidiki Cherif imza için geliyor! Sidiki Cherif imza için geliyor! 17:57
Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri! 17:44
Daha Eski
Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! 17:13
Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 17:01
Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! 16:35
Benzama Beşiktaş iddiası Benzama Beşiktaş iddiası 16:31
Eyüpspor’dan kritik galibiyet! Eyüpspor’dan kritik galibiyet! 16:26
Leipzig- Mainz maçı detayları! Leipzig- Mainz maçı detayları! 16:23