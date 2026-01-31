CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Paris FC-Marsilya maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Paris FC-Marsilya maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fransa Ligue 1’in 20. haftasında Paris FC, kendi sahasında ligin dev ekiplerinden Marsilya’yı konuk ediyor. Topladığı 20 puanla 14. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasındaki farkı korumaya çalışan Paris ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibinden puan kopararak ligde kalma yolunda dev bir adım atmak istiyor. Diğer tarafta, 38 puanla 3. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle zirve takibini sürdüren Marsilya ise, bu zorlu deplasmanı kayıpsız geçerek liderlik koltuğu için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Peki Paris FC-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:13
Paris FC-Marsilya maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Paris FC-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Charlety Stadyumu'ndaki Paris FC-Marsilya mücadelesi, teknik direktörlerin taktiksel hamlelerinin ve sahadaki disiplinin maçın kaderini belirleyeceği bir 90 dakika vaat ediyor. Ev sahibi ekip, sezon başından bu yana iç sahada sergilediği inatçı savunma anlayışını bu maçta da sürdürerek, ligin en etkili hücum hatlarından birine sahip olan rakibini durdurmayı planlıyor; özellikle son haftalarda yaşanan sakatlık problemlerine rağmen kolektif oyuna güvenen başkent temsilcisi için her puan altın değerinde. Konuk ekip tarafında ise moral seviyesi oldukça yüksek; son dönemde yakalanan galibiyet serisi ve deplasman maçlarındaki yüksek skor üretme kapasitesi takımı favori konumuna getiriyor. Orta sahadaki oyun hakimiyetini erken dakikalarda eline alarak rakip savunmanın direncini kırmak isteyen deplasman ekibi, savunmadaki bazı cezalı isimlerin eksikliğini hücumdaki etkinliğiyle kapatarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Paris FC-Marsilya maçının detayları...

Paris FC-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris FC-Marsilya maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Charlety Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

Paris FC-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Paris FC-Marsilya mücaelesi, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Paris FC-Marsilya MUHTEMEL 11'LER

Paris FC: Trapp; Traore, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui; Kebbal, Munetsi, Camara, Gory; Krasso

Marsilya: Rulli; Balerdi, Aguerd, Medina; Weah, Hojbjerg, O'Riley, Paixao; Nwaneri, Greenwood; Gouiri

