Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif imza için geliyor!

Ara transfer perdesinin kapanmasına günler kala hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 9 numara takviyesi için gündemine Sidiki Cherif'i almıştı. Fransız futbolcunun formasını giydiği Angers ile görüşmeler sürerken dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilere müjdeli haberi verdi. Taraflar, transfer görüşmelerinde tam anlaşma sağladı. Yetenekli oyuncunun bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'a seyahati ayarlandı. Sağlık kontrollerinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Cherif için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Fransız santrforun sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus bulunacak.

İŞTE O HABER