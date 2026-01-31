CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif imza için geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif imza için geliyor!

Fenerbahçe'nin transferi için tam anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, sarı-lacivertli kulübe imza için İstanbul'a geliyor. İşte Fransız golcünün planlanan uçuş zamanı... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:09
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif imza için geliyor!

Ara transfer perdesinin kapanmasına günler kala hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 9 numara takviyesi için gündemine Sidiki Cherif'i almıştı. Fransız futbolcunun formasını giydiği Angers ile görüşmeler sürerken dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilere müjdeli haberi verdi. Taraflar, transfer görüşmelerinde tam anlaşma sağladı. Yetenekli oyuncunun bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'a seyahati ayarlandı. Sağlık kontrollerinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Cherif için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Fransız santrforun sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus bulunacak.

İŞTE O HABER

Sidiki Cherif hayatı ve kariyeri Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kartal çıkış arıyor!
F.Bahçe Lookman için masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Konyaspor maçı yayın bilgileri! 17:44
Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! Hamburg-Bayern Münih maçı detayları! 17:13
Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 17:01
Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! 16:35
Benzama Beşiktaş iddiası Benzama Beşiktaş iddiası 16:31
Eyüpspor’dan kritik galibiyet! Eyüpspor’dan kritik galibiyet! 16:26
Daha Eski
Leipzig- Mainz maçı detayları! Leipzig- Mainz maçı detayları! 16:23
31 Ocak İstanbul su kesintisi 31 Ocak İstanbul su kesintisi 16:17
Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? 16:13
Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! 15:57
Iğdır’da gol sesi çıkmadı! Iğdır’da gol sesi çıkmadı! 15:52
Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! 15:50