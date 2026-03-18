UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Katalan devi, İngilterede St. James Park'ta 1-1'lik eşitlikten sonra rövanşta adeta durmak bilmedi. 7-2 biten tarihi gecede asıl rekor ise Robert Lewandowski'den geldi. Polonyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi eleme turunda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirdi.

İspanya devinde turu getiren golleri 6 ve 72'de Raphinha, 18'de Bernal, 45+7'de Lamine Yamal (P), 51'de Fermin ile 56 ve 61'de Lewandowski kaydetti.

Newcastle'ın golleri 15 ve 28'de ise İsveçli Elanga'dan geldi.