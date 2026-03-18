UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Tottenham Hotspur evinde Atletico Madrid'i konuk etti. İlk maçta İngiliz ekibi İspanya'dan 5-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Igor Tudor'un öğrencileri kendi evinde oynadıkları rövanş karşılaşmasında 3-2 galibiyetle ayrılmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Ev sahibinin gollerini 30. dakika Kolo Muani, 52. dakika ve 90+1 (P) Xavi Simons kaydetti.

Turu geçen Atletico Madrid'in gollerini ise 47. dakika Julian Alvarez ve 75. dakika David Hancko kaydetti.

Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Barcelona ile karşı karşıya gelecek.