Trabzonspor'da Ernest Muçi'den ikas Eyüpspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Her maç zor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Ernest Muçi, maçın ardından konuştu.

Muçi, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Aslında ligde her maç zor. Herkes en iyi mücadelesini ortaya koymaya çalışıyor. Her maç zor. Gurur verici yanı şu, ikinci yarıda çok iyi mücadele gösterip 3 puan aldık. Milli ara sonrasında oynayacağımız maçlar öncesinde 3 puan almak istiyorduk. Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu.

Sarı kart sınırı hakkında maçtan önce tabii ki konuştuk dikkatli olmamız konusunda. Bu son maçta da böyleydi. Maalesef bu durumlar yaşanabiliyor. Şanssızlık olarak söyleyebiliriz. Oulai'nin eksikliğini yaşayacağız ama onun yerine de oynayacak takım arkadaşlarımız var. Şanssızlık olabiliyor böyle durumlar." ifadelerini kullandı.