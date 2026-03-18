Uğurcan Çakır'dan inanılmaz kurtarış! Salah'ın golüne engel oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 29. dakikasında ev sahibi takımda Mohamed Salah'ın ceza sahası içindeki net gol pozisyonunda kaleci Uğurcan Çakır devreye girdi. Uğurcan yapmış olduğu kurtarışla mücadelede skorun 2-0'a gelmesinin önüne geçti.
İŞTE O POZİSYON:
— TRT Spor (@trtspor) March 18, 2026
Karşılaşmanın 33. dakikasında Szoboszlai'nin uzaktan sert şutunda Uğurcan Çakır yine devreye girdi ve bu pozisyonun gol olmasını engelledi.
KALESİNDE RESMEN DEVLEŞTİ!
Uğurcan Çakır, karşılaşmada ilk yarının sonlarında yapmış olduğu üst üste olağanüstü kurtarışlarla farkın açılmasını engelledi. İşte o pozisyonlar...
