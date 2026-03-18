UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih çeyrek finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, Atalanta ile kozlarını paylaştı. İlk maçı 6-1 kazanan Alman devi, kendi taraftarının önünde de 4-1 galip gelerek rahat bir şekilde turu atlayan taraf oldu. İtalyan temsilcisi Atalanta turnuvaya veda eden taraf oldu.

Alman ekibinin gollerini 26. dakika (P), 54. dakikada Harry Kane, 56. dakika Lennart Karl ve 70. dakika Luis Diaz kaydetti.

Atalanta'nın tek golü ise Lazar Samardzic'ten 85. dakikada geldi.

Böylelikle, Bayern Münih ile Real Madrid çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.