Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen ve Lang için açıklama!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 1-0'lık skor avantajıyla çıktığı karşılaşmadan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Buruk'un öğrencileri mücadelenin ardından Avrupa'ya veda etti. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var.

Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti.

Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm.

Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim.