Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Levante-Atletico Madrid maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Levante-Atletico Madrid maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga’nın 22. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Levante ile karşı karşıya geliyor. Topladığı 44 puanla zirve takibini sürdüren ve son dönemde yakaladığı galibiyet serisiyle moral depolayan Atletico Madrid, şampiyonluk potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Diğer tarafta, 17 puanla 19. sırada bulunan ve küme düşme korkusunu ensesinde hisseden Levante ise, taraftarı önünde dev rakibine çelme takarak ligde kalma umutlarını yeşertmeyi hedefliyor. Peki Levante-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:29
Levante-Atletico Madrid maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Levante-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ciutat de Valencia'daki Levante-Atletico Madrid randevusu, ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan konuk ekip ile sahasında dirençli bir futbol sergileyen ev sahibinin taktik savaşına sahne olacak. Konuk ekip, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kazandığı haftada hata lüksü olmadan sahaya çıkarken, orta sahadaki oyun hakimiyetini erken dakikalarda ele alarak sonuca gitmeyi planlıyor. Özellikle hücum hattındaki formda isimlerinin bireysel yeteneklerine ve duran top organizasyonlarına güvenen Madrid temsilcisi, katı savunma yapan rakiplerine karşı uyguladığı baskılı oyunla galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta ise ligde kalma mücadelesi veren ev sahibi, dev rakibinin hücum gücünü kalabalık bir savunma kurgusuyla eritmeye çalışacak; hızlı hücumlar ve kanat organizasyonlarıyla rakip kalede tehlike yaratmaya odaklanan ekip için alınacak her puan altın değerinde olacak. İki takım arasındaki güç farkına rağmen, alt sıralardaki takımların ligin ikinci yarısında sergilediği yüksek motivasyon, maçın her an sürprizlere açık olabileceğini gösteriyor. İşte Levante-Atletico Madrid maçının detayları...

LEVANTE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Levante-Atletico Madrid maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

LEVANTE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 22. haftasında, Ciutat de Valencia'da oynanacak Levante-Atletico Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEVANTE-ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Sanchez; Martinez, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Gimenez, Hancko; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Sorloth, Alvarez

