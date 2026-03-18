CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ozan Tufan'dan kritik galibiyet sonrası açıklama: Onana'ya bir şey olursa kalede de oynarım!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçtan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor'da Ozan Tufan, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:23
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Ozan Tufan, maçın ardından konuştu.

Deneyimli oyuncu, "Futbol anlamında, oyun anlamında iyi bir Trabzonspor yoktu. Onu söylemem gerekiyor. Çalıştığımız futbolu sahaya yansıtamadık ama önemli olan 3 puan. 3 puanı aldığımız için mutluyum. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben bunu daha önce de söyledim, mevki seçmeyi sevmiyorum. Takıma nerede faydalı olursam orada oynayabileceğimi söylüyorum. Hoca da bunu biliyor. Bugün ikinci yarıda stoper gibi oynadım ama önemli olan takıma yardım etmekti. Takıma yardım ettiysem çok mutluyum. Oynamadığım bir tek kale kaldı. Her yerde oynadık, sıkıntı yok. Her yerde oynamaya hazırım. Takıma faydalı olmaya, elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Başkan Erdoğan "Öğretmene şiddete tolerans yok" diyerek vurguladı: Saygısızlığı dahi hoş göremeyiz
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray kafilesi yola çıktı!
Fink: Her şey mümkün
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray kafilesi yola çıktı! G.Saray kafilesi yola çıktı! 21:27
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 21:02
Liverpool-Galatasaray maçından son notlar! Liverpool-Galatasaray maçından son notlar! 20:38
Braga çeyrek finalde! Braga çeyrek finalde! 20:35
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır 20:16
F.Bahçe açıkladı! Uçakta prim krizi... F.Bahçe açıkladı! Uçakta prim krizi... 20:14
Daha Eski
Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! 19:27
Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! 18:40
Başakşehir-Antalyaspor | CANLI Başakşehir-Antalyaspor | CANLI 18:17
Trabzonspor İstanbul'da kazandı! Trabzonspor İstanbul'da kazandı! 17:36
İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! 17:01
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 16:09