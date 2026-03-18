Felipe Augusto'dan ikas Eyüpspor maçı sonrası açıklama: Hem gol hem de 3 puan için mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Felipe Augusto, hem gol hem maç hakkında açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:45
Maçın tek golünü kaydettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Augusto, "Hem gol hem de 3 puan için çok mutluyum. Bugün zor bir maç olacağını biliyorduk. Bizim için önemli olan 3 puandı. Bunun de benim golümle gelmesi çok mutlu etti beni. En önemli olan takıma yardımcı olabilmek. Bazen gol, bazen asist, bazen mücadele ile olur bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda yaptıklarımdan çok mutluyum. Üzerine koymaya çalışıyorum. Daha öğreneceklerim var ama sıkı çalışarak takıma yardım etmeye çalışıyorum. Trabzonspor'a, hocamıza teşekkür ederim bana güvendikleri ve bu fırsatı verdikleri için. Ben de bu fırsatı değerlendirip takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

