Trabzonspor'dan Oulai paylaşımı! Gözyaşlarını tutamamıştı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk oldu. İstanbul'daki maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, Galatasaray'la karşılaşacakları mücadele öncesi moral depoladı. Öte yandan karşılaşmada sarı kart görerek kritik maçta cezalı duruma düşen Christ Oulai, kenara gelirken gözyaşlarını tutamadı.

O anlar gündem olurken Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile genç futbolcuya moral verdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "Onun gözyaşı, bu renklere duyduğu sevginin, hissettiği büyük sorumluluğun en saf hali. Birlikte yazdığımız bu hikaye, en güzel yerinden devam edecek." ifadeleri yer aldı.

