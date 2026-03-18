CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke: Herşeye rağmen...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:35 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:45
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Zor maç olacağı belliydi. Bizim kendi iç durumumuz, psikolojik durumumuz, 4 günde bir bu durumla karşı karşıyayız. Bundan sonra da bu duyguyu yaşamaya devam edeceğiz. Orhan ağabey ve ailesine armağan etmek istiyorum. Camiamıza hayırlı olsun.

Çok iyi oynadığımız söylenemez. Üretkenlikten uzak, duran toptan çözüldü. Ona da çalışıyoruz. İki tane daha atabilirdik. Burada iyi futbolun hakkını da vermek lazım. Her şeye rağmen oynamaya çalışan bir ekip. Bizim için önemli olan galip gelmekti. Tatil öncesi motivasyon eksik olabiliyor tüm takımlarda.

Oyun asla, "Biz yeneriz"i kabul etmiyor asla. Daha fazla öz güvenli oynamamız gerekiyor.

Bazı oyuncuların olmaması da bizi etkiledi. Onların olmaması ciddi eksik. Her şeye rağmen bugün kazandığımız için mutluyuz.

G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
Buruk açıkladı! Sallai tercihinin sebebi...
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan "Öğretmene şiddete tolerans yok" diyerek vurguladı: Saygısızlığı dahi hoş göremeyiz
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
