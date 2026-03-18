Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Sallai tercihinin sebebi...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk oluyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"İLK MAÇA YAKIN BİR OYUN BİZİ BEKLİYOR"

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Grup aşamasında iki yenilgi almış, birini bize karşı almış bir takım. İç sahada oyun anlayışları çok iyi, çok daha iyi hücum eden bir takım. İlk 11'de Gakpo'yu bekliyordum. Wirtz'in de ofansif yönü yüksek ama oyun içinde çok daha gezen bir oyuncu. İlk maça yakın bir oyun bizi bekliyor."

SALLAI TERCİHİNİN SEBEBİ...

"Dinamik ve oyunun iki yönünü oynayabilen Sallai gibi bir oyuncu tercih ettik. Sacha Boey ile birlikte savunma yapacak. Sadece maça başlayan 11, maçı bitirmeyecek. Kulübeden opsiyonlarımız yüksek."