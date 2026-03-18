Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Sallai tercihinin sebebi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Sallai tercihinin sebebi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları rövanş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:26 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 22:31
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Sallai tercihinin sebebi...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk oluyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"İLK MAÇA YAKIN BİR OYUN BİZİ BEKLİYOR"

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Grup aşamasında iki yenilgi almış, birini bize karşı almış bir takım. İç sahada oyun anlayışları çok iyi, çok daha iyi hücum eden bir takım. İlk 11'de Gakpo'yu bekliyordum. Wirtz'in de ofansif yönü yüksek ama oyun içinde çok daha gezen bir oyuncu. İlk maça yakın bir oyun bizi bekliyor."

SALLAI TERCİHİNİN SEBEBİ...

"Dinamik ve oyunun iki yönünü oynayabilen Sallai gibi bir oyuncu tercih ettik. Sacha Boey ile birlikte savunma yapacak. Sadece maça başlayan 11, maçı bitirmeyecek. Kulübeden opsiyonlarımız yüksek."

G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
Trabzonspor İstanbul'da kazandı!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Başkan Erdoğan "Öğretmene şiddete tolerans yok" diyerek vurguladı: Saygısızlığı dahi hoş göremeyiz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fink: Her şey mümkün
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu
Son Dakika
Ozan Tufan'dan flaş sözler! Ozan Tufan'dan flaş sözler! 22:22
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 22:04
G.Saray kafilesi yola çıktı! G.Saray kafilesi yola çıktı! 21:27
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 21:02
Liverpool-Galatasaray maçından son notlar! Liverpool-Galatasaray maçından son notlar! 20:38
Braga çeyrek finalde! Braga çeyrek finalde! 20:35
Daha Eski
Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır 20:16
F.Bahçe açıkladı! Uçakta prim krizi... F.Bahçe açıkladı! Uçakta prim krizi... 20:14
Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! 19:27
Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! 18:40
Başakşehir-Antalyaspor | CANLI Başakşehir-Antalyaspor | CANLI 18:17
Trabzonspor İstanbul'da kazandı! Trabzonspor İstanbul'da kazandı! 17:36