İtalya'da Inter şampiyonluğunu ilan etti!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Inter, bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, ligin 35. haftasında sahasında Parma'yı ağırladı.

Milano temsilcisi, 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran ve en yakın takipçisi Napoli ile farkı 12 puan yapan Inter, kulüp tarihinin 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A'da ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.