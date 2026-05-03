Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'a tebrik!

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup ederek, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 7. kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şampiyon VakıfBank'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
İŞTE O PAYLAŞIM
CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Voleybol Takımı'nı ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/YDDAh5MHkr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 3, 2026