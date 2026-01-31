CANLI SKOR ANA SAYFA
Sergen Yalçın: Herkes için zor olacak

Sergen Yalçın: Herkes için zor olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecekleri mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklama... | Son dakika BJK spor haberleri

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:36
Sergen Yalçın: Herkes için zor olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın sözlerine, "Kendi oyun mantığımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. İç saha oyunlarımız, pozisyonlarımız belli. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İkinci yarı maçlar herkes için zor olacak. Zemin de ağır. Geçen hafta bir sekteye uğradık. Oyunsal anlamda güçlendik. Takımda bazen düşüşler oluyor, oyunun doğasında bu var. Umarım kazanırız." ifadeleri ile başladı.

"HERKES KENDİ POZİSYONUNDA OYNUYOR"

"Mustafa forvet oynayacak. 1 aydır antrenman performansı iyi. Bugün onla başlamayı tercih ettim. Bilal kendi yerinde. Cengiz sakatlıktan döndü, normale dönüyor. Ndidi'nin başından ciddi bir olay geçti, babasını kaybetti. Başsağlığı dileyelim. Herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Tamamen performansa bağlı 1-2 değişiklik olabilir."

