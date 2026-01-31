CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ev sahibi ekip Avrupa kupası hedefi doğrultusunda 3 puanı hanesine yazdırmak isterken konuk ekip ise düşme hattından çıkmak için kazanmak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:59
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ev sahibi ekip Avrupa kupası hedefi doğrultusunda 3 puanı hanesine yazdırmak isterken konuk ekip ise düşme hattından çıkmak için kazanmak istiyor.

İŞTE GÖZTEPE-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Efkan, Olaitan, Juan, Janderson

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Biraschi, Kranevitter, Berkay, Larsson, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış, Babicka, Anıl

GÖZTEPE-MISIRLI.COM.TR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Fatih Karagümrük maçı Bein Sports 2 kanalında canlı yayınlanıyor.

