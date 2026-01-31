Elche-Barcelona maç bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Elche-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Manuel Martínez Valero'daki Elche-Barcelona mücadelesi, ilginç bir tesadüfe de ev sahipliği yapacak; zira Elche kalesini, Barcelona'dan kiralık giden Inaki Pena koruyacak. Konuk ekip Barcelona'da Gavi, Pedri ve Andreas Christensen'in sakatlıkları devam etse de, cezası biten Frenkie de Jong'un takıma dönmesi orta sahada elleri güçlendiriyor. Hansi Flick, hücum hattında formda yıldızları Lamine Yamal, Raphinha ve golcü Ferran Torres'e güveniyor. Ev sahibi Elche cephesinde ise teknik direktör Eder Sarabia, sakatlıkları bulunan Rafa Mir ve parent kulübüne karşı oynayamayacak olan Fort'un eksikliğinde, hücumda Real Madrid patentli genç yetenek Alvaro Rodríguez ile sürpriz aramaya çalışacak. İşte Elche-Barcelona maçının detayları...

Elche-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche-Barcelona maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Estadio Manuel Martínez Valero'daki mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Elche-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Elche-Barcelona mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Elche-Barcelona MUHTEMEL 11'LER

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Pedrosa, Neto, Diangana, Aguado, Valera; Rodriguez, Silva

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; F Torres