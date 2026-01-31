CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Mert Kömür kimdir? Beşiktaş'ın 10 numara adayı Mert Kömür kaç yaşında? Kariyeri...

Mert Kömür kimdir? Beşiktaş'ın 10 numara adayı Mert Kömür kaç yaşında? Kariyeri...

Transfer döneminde Kristjan Asllani takviyesiyle orta sahasını güçlendiren Beşiktaş, rotasını bu kez Almanya’ya çevirerek geleceğin yıldız adaylarından Mert Kömür için düğmeye bastı. Augsburg forması giyen 20 yaşındaki çok yönlü oyuncu için 10 milyon Euro’luk resmi teklifini ileten siyah-beyazlı yönetim, Alman ekibinin St. Pauli maçı sonrası vereceği karara kilitlendi. Bundesliga’da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren genç yeteneği kadrosuna katmak isteyen Sergen Yalçın, orta sahaya hem teknik hem de dinamizm katmayı hedefliyor. Peki Mert Kömür kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda forma giydi? İşte hayatı ve kariyeri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 19:12
Mert Kömür kimdir? Beşiktaş'ın 10 numara adayı Mert Kömür kaç yaşında? Kariyeri...

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle Avrupa çapında ses getirirken son hamlesini Almanya'nın köklü ekiplerinden Augsburg forması giyen genç yetenek için yaptı. Augsburg'un Bundesliga'daki yükselişinde kilit rol oynayan ve Alman futbol otoriteleri tarafından geleceğin en önemli 'on numaraları' arasında gösterilen genç yıldız için siyah-beyazlı yönetimin 10 milyon Euro'luk resmi teklifi, spor gündemine düştü. Transferin resmiyet kazanması beklenirken, futbolseverler şimdiden bu genç ismin kariyer yolculuğunu mercek altına aldı. Peki, son günlerin en çok konuşulan ismi Mert Kömür kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Augsburg'dan Beşiktaş'a uzanan o transfer rotasının tüm detayları...

Mert Kömür kimdir, nereli, kaç yaşında?

MERT KÖMÜR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mert Kömür, 17 Temmuz 2005 tarihinde Almanya'nın Dachau kentinde dünyaya gelmiştir. Bugün 20 yaşında olan genç futbolcu, Türk asıllı bir ailenin çocuğu olup İskandinav ve Alman ekolünün disipliniyle yetişmiş bir yetenektir. 1.83 metre boyundaki Mert, modern futbolun aradığı "çift ayaklı" oyunculardan biridir; hem sağ hem de sol ayağını aynı etkinlikte kullanabilmesi, saha içindeki opsiyonlarını artırmaktadır. Saha içinde sadece bir "on numara" değil, aynı zamanda merkez orta saha ve gerektiğinde santrfor bölgesinde de görev alabilen komple bir hücum oyuncusu profilindedir.

Mert Kömür oynadığı takımlar

MERT KÖMÜR KARİYERİ

Altyapı Temelleri: Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Dachau 1865'te başladıktan sonra, Münih'in köklü kulüplerinden 1860 München altyapısına geçiş yaptı.

Augsburg: 2019 yılında Augsburg akademisine transfer oldu ve burada sergilediği performansla kulübün en büyük potansiyellerinden biri haline geldi.

Bundesliga: 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Mert, 2024 yılında Bundesliga'daki ilk golünü Bayer Leverkusen'e karşı atarak dikkatleri üzerine çekti.

Milli Takım: Almanya'nın U17, U18 ve U19 yaş kategorilerinde düzenli olarak forma giydikten sonra son olarak Almanya U21 takımına kadar yükselme başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ın 10 numara adayı Mert Kömür!

MERT KÖMÜR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç oyuncu, kariyerinin tamamını Almanya futbolunun disiplinli ortamında geçirmiştir:

  • TSV Dachau 1865: (Altyapı - Başlangıç)

  • TSV 1860 München: (2016-2019 - Altyapı)

  • FC Augsburg: (2019-2023 - Altyapı ve Akademi)

  • FC Augsburg II: (2023-2024 - Regionalliga / Gelişim takımı)

  • FC Augsburg: (2023-Günümüz - Bundesliga / A Takım)

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş-Konyaspor | CANLI
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaşlı taraftarlardan istifa çağrısı!
Yalçın: Herkes için zor olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Elche-Barcelona maçı ayrıntıları! Elche-Barcelona maçı ayrıntıları! 19:43
Frankfurt'ta galibiyet hasreti sürüyor! Frankfurt'ta galibiyet hasreti sürüyor! 19:41
Yalçın: Herkes için zor olacak Yalçın: Herkes için zor olacak 19:31
Levante-Atletico Madrid maçı detayları! Levante-Atletico Madrid maçı detayları! 19:29
Paris FC-Marsilya maçı canlı yayın bilgileri! Paris FC-Marsilya maçı canlı yayın bilgileri! 19:13
Trabzonspor'da Fethiyespor hazırlıkları başladı Trabzonspor'da Fethiyespor hazırlıkları başladı 19:01
Daha Eski
Mert Kömür kimdir, nereli, kaç yaşında? Mert Kömür kimdir, nereli, kaç yaşında? 18:57
Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın bilgileri! Osasuna-Villarreal maçı canlı yayın bilgileri! 18:46
Beşiktaş resmi teklifini sundu! Beşiktaş resmi teklifini sundu! 18:31
Wolverhampton-Bournemouth maçı hangi kanalda? Wolverhampton-Bournemouth maçı hangi kanalda? 18:26
F.Bahçe Beko İzmir'de farklı kazandı! F.Bahçe Beko İzmir'de farklı kazandı! 18:21
Leeds United-Arsenal maç bilgileri! Leeds United-Arsenal maç bilgileri! 18:18